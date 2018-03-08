Прямой эфир

Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россию ждет «полное разрушение», поскольку она «не уважает» закон. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Таким образом Порошенко прокомментировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», что, по его мнению, является нарушением правил международной торговли.

«Если Россия не уважает закон и не уважает решение суда, думаю, что в конечном итоге Россия будет полностью разрушена», – цитирует «Газета.ру» главу Украины.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо с мая по июнь 2014 года.

В феврале 2018-го арбитраж постановил, что российская компания должна выплатить $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину.

3 марта «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине приступили к аресту активов «Газпрома»
«Газпром» назначил «Нафтогазу» встречу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017