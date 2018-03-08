Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россию ждет «полное разрушение», поскольку она «не уважает» закон. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Таким образом Порошенко прокомментировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», что, по его мнению, является нарушением правил международной торговли.

«Если Россия не уважает закон и не уважает решение суда, думаю, что в конечном итоге Россия будет полностью разрушена», – цитирует «Газета.ру» главу Украины.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо с мая по июнь 2014 года.

В феврале 2018-го арбитраж постановил, что российская компания должна выплатить $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину.

3 марта «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма.