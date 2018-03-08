Пучдемон рассказал о цели строительства независимой Каталонии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон утверждает, что строит независимую Каталонию ради «реального равноправия женщин». Об этом он заявил в четверг, 8 марта, в своем микоблоге, в честь Международного женского дня.

«Испанское государство ограничило наш суверенитет, наш прогресс и наш совместный труд, оспорив закон о реальном равноправии между мужчинами и женщинами», – цитирует его ТАСС.

Пучдемон добавил, что именно ради равноправия Каталония начала процесс строительства независимой республики.

Депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября 2017 года. Однако с точки зрения конституции данный референдум был признан незаконным.

Премьер-министр королевства Мариано Рахой объявил о роспуске парламента Каталонии, отстранении от должностей главы региона Карлеса Пучдемона и членов его правительства. После этого Генпрокуратура Испании возбудила уголовные дела против экс-властей Каталонии по статьям о сепаратизме, подготовке мятежа и растрате госсредств.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года.

5 марта председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру бывшего лидера организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса на пост главы правительства региона.