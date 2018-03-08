Крупный пожар на рынке под Ростовом ликвидирован

Крупный пожар на рынке в пригород Ростова-на-Дону полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«В 15:11 объявлена ликвидация открытого горения, в 15:15 — полная ликвидация пожара», — цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы.

Пожар вспыхнул в кафе «Добрый Али» на рынке в Аксае. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Площадь пожара составила 600 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 29 человек и девять единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.