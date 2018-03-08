Слуцкий извинился перед женщинами за «причиненные переживания»

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Facebook опубликовал поздравление с 8 Марта. Депутат пожелал женщинам здоровья, душевных сил и счастья, а также принес им извинения.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — написал Слуцкий.

Россиянок с Международным женским днем также поздравил ряд политических деятелей страны, в том числе президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства отметил, что «сердце женщины — самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична», а также прочитал стихотворение поэта Андрея Дементьева.