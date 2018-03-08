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Полиция ЮАР пришла с обысками в администрацию губернатора Северо-Западной провинции

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Фото: Depositphotos
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Полиция ЮАР пришла с обысками в администрацию губернатора Северо-Западной провинции Супры Махумапело из-за расследования фактов коррупции. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает информационный портал «Ньюс 24».

Спецоперацию проводит подразделение полиции ЮАР по борьбе с особо важными преступлениями «Ястребы».

«В настоящее время мы в администрации губернатора. Мы проводим расследование по подозрению в коррупции и растратах», — цитирует ТАСС капитана «Ястребов» Тлангелани Рикоцо.

Обыски могут быть связаны с появившимися недавно в интернете документами о контрактах правительства провинции по оказанию информационных услуг на сумму 215 млн рандов ($18 млн).

15 февраля президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума согласился уйти в отставку на добровольной основе. Он оказался в центре коррупционного скандала с 2014 года. Оппозиция обвиняет его в трате госимущества и требует возвращения денег в казну. Сам президент отрицает свою вину и указывает, что все финансовые операции контролируют правительственные службы.

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