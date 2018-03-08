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Пассажирок московского автобуса поздравили с 8 Марта тюльпанами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пассажирок коммерческих автобусов поздравили с Международным женским днем и порадовали тюльпанами. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

«Водители одного из самых популярных маршрутов, который проходит от Рижского вокзала до улицы Павла Корчагина, и участники молодежного совета ГКУ «Организатор перевозок» поздравили женщин с 8 Марта и подарили им цветы. <…> 750 тюльпанов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что акция проводится уже второй год подряд.

«Мы поздравляем всех женщин с Международным женским днем и хотим сказать спасибо за всю ту безмерную заботу, которую вы нам дарите», — сказал председатель молодежного совета ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

Также с поздравлениями к москвичкам выступил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил плодотворное влияние женщин на развитие города, добавив, что их деятельность придает «особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы». Накануне праздника заслуженным жительницам Москвы были вручены знаки отличия, почетные знаки, почетные грамоты.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий. Парковка в праздничные дни будет бесплатной. В честь 8 Марта на башнях Московского Кремля расцвели цветы.

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