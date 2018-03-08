В Совфеде отреагировали на призыв Волкера ввести санкции за поездки в Крым

Заявления спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о необходимости вводить санкции за посещение Крыма показывают, что он встал на сторону Киева и больше не может играть роль посредника. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков

«Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», — цитирует RT Цекова.

Сенатор отметил, что Волкер так и не смог адекватно оценить события, произошедшие в Крыму в 2014 году.

«Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы», — добавил Цеков.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем от Волкера не стоит ожидать ничего хорошего.

«Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам. Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности. Это и раньше было понятно, но чем дальше, тем более радикальные заявления он делает», — заключил член Совфеда.

7 марта Волкер заявил, что Вашингтон предложил занять более жесткую позицию по ограничительным мерам и ввести наказание за поездки в Крым и за торговлю и бизнес-контакты с полуостровом. Помимо этого, представитель Госдепа сравнил полуостров с Донбассом.

В Крыму заявления спецпредставителя назвали поиском повода для введения новых санкций.

Крым стал частью РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за присоединение к России.