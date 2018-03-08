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Автомобильный флешмоб в честь 8 Марта прошел в Туле

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Флешмоб, посвященный Международному женскому дню, организовали автомобильные клубы Тульской области Play Dalnoboy и JOKERSCLUB. Водители провели акцию в столице региона. В четверг на парковке ТРЦ «Макси» десятки машин выстроились в фразу «С 8 марта», передает ИА «Тульские новости».

Ранее в соцсетях появился новый флешмоб, смысл которого заключается в популяризации больших носов в индустрии моды и развлечений. Первой фотографию под хэштегом #SideProfileSelfie опубликовала журналистка Радхика Сангхани. Сангхани сообщила, что ненавидела свой нос в течение многих лет, но в последнее время она начала менять «восприятие красоты». 

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