Автомобильный флешмоб в честь 8 Марта прошел в Туле

Флешмоб, посвященный Международному женскому дню, организовали автомобильные клубы Тульской области Play Dalnoboy и JOKERSCLUB. Водители провели акцию в столице региона. В четверг на парковке ТРЦ «Макси» десятки машин выстроились в фразу «С 8 марта», передает ИА «Тульские новости».

Ранее в соцсетях появился новый флешмоб, смысл которого заключается в популяризации больших носов в индустрии моды и развлечений. Первой фотографию под хэштегом #SideProfileSelfie опубликовала журналистка Радхика Сангхани. Сангхани сообщила, что ненавидела свой нос в течение многих лет, но в последнее время она начала менять «восприятие красоты».