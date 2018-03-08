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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира

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Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Нальчика в Москву, экстренно сел в аэропорту Волгограда. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Борт совершил посадку в аэропорту Волгограда в 13:10 мск из-за закурившего на борту пассажира», — пояснил собеседник агентства.

Информацию о вынужденном приземлении подтвердили в воздушной гавани города. Как отметила пресс-секретарь аэропорта, пока неизвестно, воспользовался ли пассажир обычной сигаретой или электронной.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела запрет на участие в бонусной программе для авиадебоширов.

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