Двое погибли и четверо пострадали в ДТП под Саратовом

Жертвами ДТП с участием трех автомобилей в Саратовской области стали два человека, еще четверо госпитализированы, передает ТАСС.

В региональном главке ГИБДД рассказали, что авария произошла утром в четверг, 8 марта, в 9:46 на трассе Самара–Энгельс–Волгоград в Пугачевском районе Саратовской области.

Предварительно, водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Киа Рио», а затем с грузовиком «Сканиа». На месте погибли водитель и пассажирка «Киа Рио», правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Ранее в четверг, 8 марта, пешеход погиб под колесами автобуса в Петербурге.