Средний чек на подарки к 8 Марта вырос вдвое

Мужчины потратят в этом году на подарки 8 Марта в два раза больше. Средний чек на покупки любимым женщинам составит 1900 рублей. В 2017-м сильная половина человечества уложилась всего в 1000 рублей. Дело не в выросших ценах — просто дарить стали больше. Самым популярным презентом в 2018 году стал продуктовый набор. Традиционно пользуются популярностью косметика, парфюмерия, электроника и цветы.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.