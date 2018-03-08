В Петербурге задержаны торговцы документами несуществующей страны

В Санкт-Петербурге задержаны «консулы» несуществующего королевства. Злоумышленники три года продавали мигрантам паспорта свободного королевства ASPI, якобы расположенного в Тихом океане. Стоимость услуг составляла от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Во время обыска изъято оборудование для изготовления документов. Также обнаружены оружие и патроны. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.