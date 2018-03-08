Во Владивостоке за ночь выпала месячная норма осадков

На 8 Марта Владивосток засыпало снегом. За ночь выпала месячная норма осадков. Техника продолжает расчищать дороги и тротуары. Работает 100 снегоуборочных машин. Накануне из-за осадков в город запретили въезд крупногабаритного транспорта.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.