Владелец Nautilus настаивает на непричастности к гибели журналистки

Владелец подлодки Nautilus, датский изобретатель Петер Мадсен, продолжает настаивать на непричастности к гибели журналистки Ким Валль. Об этом он заявил на открывшимся в четверг, 8 марта, процессе.

Слушания начались с ознакомления с результатами полицейского расследования. Мадсен обвиняется в убийстве, непристойном обращении с трупом и в преступлении на сексуальной почве, сообщает «РИА Новости».

Суд продлится до 25 апреля, когда и ожидается приговор.

Ким Валль, которая сотрудничала с The New York Times, The Guardian, Foreign Policy и Werid, пропала 10 августа 2017 года после того, как отправилась на морскую прогулку с Мадсеном, у которого до этого брала интервью. Они отплыли из Копенгагена на принадлежащей ему подлодке, которая затонула в бухте Кеге. Останки журналистки были обнаружены на дне моря. Было установлено, что тело 30-летней женщины было расчленено и помещено в пластиковые пакеты с тяжелыми металлическими предметами.

16 января прокуратура Копенгагена предъявила официальное обвинение Мадсену в убийстве Ким Валль и требует пожизненного заключения. Он категорически отрицает свою вину, но несколько раз уже успел изменить показания.