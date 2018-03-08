Министр обороны Великобритании считает Россию угрозой

Россия представляет собой всё большую угрозу из-за своих агрессивных действий. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в эфире телеканала ITV.

«От России исходит всё большая угроза, и по всему восточному фронту в таких странах, как Украина и Эстония, мы наблюдаем всё более агрессивный подход [со стороны РФ]», — цитирует министра агентство ТАСС.

По его словам, Москва меняет способы ведения борьбы с потенциальными противниками и «повышает уровень конфликта», что особенно проявляется в Северной Атлантике — «количество [российских] подводных лодок, которые там находятся, увеличилось в 10 раз за последние семь лет».

«Россия становится решительной, более агрессивной, и нам необходимо изменить тот подход, с помощью которого мы справляемся с этим», — заключил Уильямсон.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта отметил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Он подчеркнул, что растущая военная мощь России является надежной гарантией мира на планете. Российский лидер добавил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с США и европейскими странами, несмотря на несовпадение позиций сторон по ряду вопросов.