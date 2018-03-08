Фестиваль независимого кино пройдет в Великом Новгороде

В субботу, 10 марта, в новгородском культурном центре «Диалог» состоится фестиваль независимого кино. Смотр позволяет режиссерам, снимающим жанровые короткометражные фильмы на частные средства, показать свои работы на большом экране.

В конкурсную программу вошли шесть картин: комедия «Стрела», артхаус-драма «Снято», мокьюментари «В воду», триллер-драма «Ваши документы», комедия «ПНХ» и комедия «Трейлер: история одного киномана», пишет «Новгород.ру». Победителей определят в двух номинациях: зрительское голосование и приз жюри.

Напомним, фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинском кинофестивале. Картина была представлена в основном конкурсе Берлинале. Лента рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин и незадолго до эмиграции его друга поэта Иосифа Бродского.