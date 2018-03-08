Стоящий на мели корабль ограбили в Омске

Омские полицейские проводят проверку по факту хищения оборудования с корабля. Пропажу лодочного мотора, навигационной радиолокационной станции, блоков системы «Глонасс» и бинокля обнаружил капитан судна.

Корабль стоит на мели в затоне на Иртыше по улице Электрификаторов с 2014 года. Воры проникли в трюм, взломав оконную решетку. Криминалисты уже изучили следы, оставленные подозреваемыми. Об этом информирует ИА «Город55».

Как сообщал портал iz.ru, археологи в феврале подняли со дна устья крымской реки Бельбек два якоря и другие артефакты, которые, по предварительным данным, относятся к римскому периоду истории полуострова и являются остатками корабля, затонувшего у берегов нынешнего Севастополя. Были обнаружены два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел II–III веков нашей эры.