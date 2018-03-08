Канцлер Австрии назвал идиотизмом введение США пошлин на ввоз стали и алюминия

Канцлер Австрии Себастиан Курц раскритиковал введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС со стороны США. Он также считает данное решение «идиотизмом», пишет «Газета.ру».

«Если будет нужно, последует реакция, которая, надо надеяться, приведет к переосмыслению позиции США, и можно будет отказаться от этого идиотизма», — цитирует канцлера Kleine Zeitung.

В случае введения пошлин может начаться торговая война, в результате которой пострадают все стороны, считает Курц.

Ранее стало известно о намерениях Евросоюза ввести пошлину в 25% на товары, импортированные из США, в качестве ответа на возможное введение пошлин на ввоз стали и алюминия.