Прямой эфир

Собчак появилась в базе данных сайта «Миротворец» за поездку в Крым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

База данных украинского сайта «Миротворец» пополнилась данным кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак. Администрация портала вменила журналистке в вину, что она четыре года назад посетила Крым и «оправдывала российскую оккупацию».

Кроме того, на сайте «Миротворец» отмечается, что Собчак якобы манипулировала «общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым», — сообщается на сайте.

В штабе Собчак прокомментировали произошедшее, заявив, что внесение Собчак в базу украинского сайта «Миротворец» не станет препятствием для ее визита в Крым.

6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд в Крым через украинскую территорию и отметила, что это «правильно будет».

В обращении Собчак министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел «политическую шизофрению».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве заявили о возможном запрете Собчак на въезд на Украину
Пушкова удивил ответ Климкина на просьбу Собчак разрешить ей въезд в Крым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017