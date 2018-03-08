Собчак появилась в базе данных сайта «Миротворец» за поездку в Крым

База данных украинского сайта «Миротворец» пополнилась данным кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак. Администрация портала вменила журналистке в вину, что она четыре года назад посетила Крым и «оправдывала российскую оккупацию».

Кроме того, на сайте «Миротворец» отмечается, что Собчак якобы манипулировала «общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым», — сообщается на сайте.

В штабе Собчак прокомментировали произошедшее, заявив, что внесение Собчак в базу украинского сайта «Миротворец» не станет препятствием для ее визита в Крым.

6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд в Крым через украинскую территорию и отметила, что это «правильно будет».

В обращении Собчак министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел «политическую шизофрению».