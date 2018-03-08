Неизвестные обстреляли из гранатомета ресторан в центре Киева

Неизвестные стреляли из гранатомета на улице Владимирской в центре Киева. Выстрел был совершен в помещение ресторана «Лео», сообщает украинский телеканал espreso.tv.

В результате произошло возгорание, на место происшествия вызвали несколько подразделений чрезвычайной службы. Кроме того, обстоятельства случившегося выясняют эксперты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия была найдена использованная пусковая труба (тубус). От взрыва в соседнем доме вылетели стекла. По предварительным данным, никто не пострадал.

20 февраля в Киевской области бывший участник военной операции на востоке Украины открыл стрельбу по соседям и бросил в их двор несколько гранат. Нападавший находился в нетрезвом состоянии.