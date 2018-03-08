Глава лесной службы США ушел в отставку после обвинений в домогательствах

Начальник лесной службы США (USFS) Тони Тук подал в отставку после направленных в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет издание Politico.

Газета приводит выдержку из письма Тони Тука, направленного им сотрудникам ведомства.

«Я не могу бороться с каждыми недостоверными сообщениями в новостных СМИ. Однако то, что я могу контролировать, — это решения, которые я принял сегодня, избрав путь наилучшего будущего для работников лесной службы и министерства сельского хозяйства США», — говорится в послании чиновника.

Как отмечает издание, в адрес Тони Тука было направлено множество жалоб от сотрудников ведомства с обвинениями в негативном отношении к женщинам.

Ранее портал iz.ru писал, что профессор Гарвардского университета Хорхе Домингоз уволился после обвинений в домогательствах, предъявленных ему десятками женщин.