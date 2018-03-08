Прямой эфир
Сюжет:

Сухая и солнечная погода ожидается в Москве 8 Марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный женский день встретит москвичей сухой погодой с небольшими минусовыми температурами и переменной облачностью. Такой прогноз сделали синоптики погодного центра «Фобос».

Усиленный антициклон принесет в столицу солнечную погоду без осадков при сохранении температурного фона ниже климатической нормы. Относительная влажность воздуха составит около 62%.

«Ожидается солнечная и сухая погода с температурным фоном немного ниже климатической нормы. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице от минус 2 до минус 4 градусов, по области — от минус 1 до минус 6 градусов», — говорится в сообщении на сайте центра.

Погодный центр также прогнозирует восточный ветер со скоростью  3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет до 746 мм рт. ст.

Ранее портал iz.ru писал, что суббота, 10 марта, станет самым теплым днем с начала весны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зима в России может потеплеть на пять градусов к середине века
Слабые морозы придут в столичный регион в праздничные дни марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017