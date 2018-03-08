Сухая и солнечная погода ожидается в Москве 8 Марта

Международный женский день встретит москвичей сухой погодой с небольшими минусовыми температурами и переменной облачностью. Такой прогноз сделали синоптики погодного центра «Фобос».

Усиленный антициклон принесет в столицу солнечную погоду без осадков при сохранении температурного фона ниже климатической нормы. Относительная влажность воздуха составит около 62%.

«Ожидается солнечная и сухая погода с температурным фоном немного ниже климатической нормы. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице от минус 2 до минус 4 градусов, по области — от минус 1 до минус 6 градусов», — говорится в сообщении на сайте центра.

Погодный центр также прогнозирует восточный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет до 746 мм рт. ст.

Ранее портал iz.ru писал, что суббота, 10 марта, станет самым теплым днем с начала весны.