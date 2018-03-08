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Психолог назвал способы защиты от домогательств

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Фото: Depositphotos.com
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Защититься от сексуальных домогательств помогут навыки самообороны и изменение алгоритма поведения жертвы, рассказал клинический психолог Артур Гараганов в эфире радио Sputnik.

«Чтобы уберечь себя, нужно владеть навыками самообороны. А если серьезно, то понимание, как можно себя физически защитить, — это всегда хорошо, но поведение жертвы в основном проявляется задолго до того момента, когда двое оказываются в замкнутом пространстве», — отметил психолог.

Харассмент, абьюз или домогательства
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Как пояснил специалист, жертвой харассмента может стать любой человек вне зависимости от пола и склада характера. Потенциальный обидчик способен вычислить жертву по  минимальным невербальным жестам, поведению, мимике, интонации, голосу, и он присматривается к ней какое-то время. В частности, потенциальный обидчик может начать домогаться, если видит, что жертва не может дать отпор или подчиняется его авторитету.

Артур Гараганов подчеркивает, что нужно в первую очередь не бояться насильника и сначала попробовать выразить агрессивное противодействие в словесной форме, сделать жест, запрещающий приближение, и попытаться вырваться, убежать, крикнуть, что-то внезапно спросить.

«Есть очень много техник, которые позволят сбить этот накал и настрой насильника. Главное — нарушить алгоритм поведения и сбить насильника с толку», — пояснил психолог.

Ранее портал iz.ru писал, что власти Франции ввели штрафы за проявления сексизма и оскорбления сексуального характера в общественных местах.

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