Прямой эфир

Ксению Собчак внесли в базу данных сайта «Миротворец»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидата в президенты РФ Ксению Собчак внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Поводом для этого стало незаконное пересечение государственной границы Украины.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года», — говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, Собчак обвинили в манипулировании информацией для получения политических дивидендов.

Ранее Ксения Собчак обратились к украинским властям с просьбой разрешить ей посетить Крым. Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума. По его результатам, 95% жителей региона высказались за присоединение к России.

На Украине не признают результатов референдума и считают Крым оккупированной территорией. Глава украинского МИДа Павел Климкин 23 февраля направил России ноту протеста в связи с проведением выборов президента РФ на территории полуострова.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что что Собчак игнорирует российскою Конституцию, отказываясь признать Крым российским, и должна быть снята с выборов.

Климкин назвал обращение Собчак в украинское посольство «политической шизофренией». 7 марта замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что Собчак могут запретить въезд в страну. Причиной для этого может стать нарушение закона о принадлежности Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу сайта «Миротворец»
Посольство Украины не получало письмо Собчак с просьбой посетить Крым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017