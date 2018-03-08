Ксению Собчак внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Кандидата в президенты РФ Ксению Собчак внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Поводом для этого стало незаконное пересечение государственной границы Украины.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года», — говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, Собчак обвинили в манипулировании информацией для получения политических дивидендов.

Ранее Ксения Собчак обратились к украинским властям с просьбой разрешить ей посетить Крым. Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума. По его результатам, 95% жителей региона высказались за присоединение к России.

На Украине не признают результатов референдума и считают Крым оккупированной территорией. Глава украинского МИДа Павел Климкин 23 февраля направил России ноту протеста в связи с проведением выборов президента РФ на территории полуострова.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что что Собчак игнорирует российскою Конституцию, отказываясь признать Крым российским, и должна быть снята с выборов.

Климкин назвал обращение Собчак в украинское посольство «политической шизофренией». 7 марта замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что Собчак могут запретить въезд в страну. Причиной для этого может стать нарушение закона о принадлежности Крыма.