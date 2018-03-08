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Аграрии не могут получить льготные кредиты на покупку сельхозтехники

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Клиенты ведущих заводов сельхозмашиностроения из регионов не могут получить льготные кредиты на приобретение сельхозтехники, из-за чего под угрозой весенние поставки агромашин. Об этом сообщил представитель Ассоциации «Росспецмаш».

Генеральный директор АО «Евротехника» из Самарской области Вадим Смирнов рассказал, что по информации дилеров компании сложная ситуация со своевременным получением льготных кредитов клиентами предприятия наблюдается в Сибири, центральных регионах, частично в Черноземье.

По его словам, из-за этих проблем компания может недопоставить аграриям значительное количество техники. Ведь, учитывая, какова ситуация с ценами на сельхозпродукцию, льготные кредиты - один из главных источников формирования платежеспособного спроса хозяйств этой весной.

«Как нам сообщают, у аграриев в банках часто просто не принимают документы. Или принимают, но деньги заемщику не поступают. Хорошо, что Минпромторг России запустил аналогичную программу для специализированной техники», — сказал Смирнов.

Представители еще нескольких ведущих российских компаний сельхозмашиностроения отметили, что аграрии из Башкортостана, Крыма, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Ростовской областей и других регионов сталкиваются с проблемой получения льготных кредитов. В этих субъектах, по информации клиентов компании, выдают только срочные кредиты: на семена, дизельное топливо и т. д.

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