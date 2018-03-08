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США готовы согласовать с РФ новую дату переговоров по стратегической стабильности

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Вашингтон готов договориться с Москвой о новых дате и месте проведения очередного раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

США ждут предложения от России, заявил замглавы Госдепартамента по политическим делам Томас Шэннон.

Он выразил разочарованность тем, что не удалось провести переговоры в Вене, ранее намеченные на 6–7 марта, передает ТАСС.

«Но мы абсолютно открыты для переноса этих переговоров», — сказал дипломат. Он добавил, что американская сторона «очень хотела бы услышать предложения на этот счет от Москвы».

В середине февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерен обсудить с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном новые американские доктринальные документы и ситуацию вокруг проблемных моментов в сфере разоружения. 

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