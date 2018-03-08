Французские СМИ опубликовали фрагменты закона о фейковых новостях

Газета Le Monde опубликовала фрагменты нового закона, который должен уменьшить поток фейковых новостей в стране. В издании отмечают, что документ им предоставили члены партии «Вперед, республика!», которая привела к власти действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Согласно законопроекту, на время избирательных кампаний появляется возможность приостановить вещание любого иностранного канала. По словам журналистов, это может оказать большое влияние на российские СМИ, в том числе на телеканал RT.

В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал данное решение со стороны США атакой свободы слова.