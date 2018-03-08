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Терминал аэропорта Хьюстона оцеплен из-за угрозы взрыва

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Steven Karl Metzer
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Терминал С международного аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне оцеплен полицией из-за оставленного без присмотра чемодана. Об этом в среду, 8 марта, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Сообщается, что чемодан обследовали кинологи с собаками, после чего в аэропорт вызвали полицейских и взрывотехников.

В четверг, 8 марта, сообщалось о том, что из-за мощного снегопада на восточном побережье США отменены почти 3 тыс. авиарейсов. Только в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке задержано 529 рейсов.

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