РФ и США не согласовали встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии

Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отсутствует в расписании госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом свидетельствует документ, распространенный Госдепартаментом.

В нем отмечается, что на четверг в расписании Тиллерсона состоятся встречи с премьером и министром иностранных дел Эфиопии, с главой Комиссии Африканского союза, а также пресс-конференция и встреча с семьями американской дипмиссии.

При этом Госдеп уточняет, что расписание может меняться, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российская сторона направила запрос о встрече Сергея Лаврова с Рексoм Тиллерсoном еще 2 марта, но ответа так и не получила. Однако официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что американская сторона не получала «никакого приглашения или звонка».