Акция «Ночь на катке» проходит в парках Москвы

Традиционная акция «Ночь на катке» стартовала в парках Москвы, сообщил глава городского департамента культуры Александр Кибовский.

«Сегодня мы всех приветствуем на открытии нашей акции «Ночь на катке», которая проходит по всему городу и уже полюбилась горожанам. Москва является столицей катков в мире, я не знаю, где еще их больше», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Кибoвский напомнил, что в столице оборудовано более 120 катков с искусственным покрытием и более 1 тыс. катков с естественным льдом.

По его словам, за зимний сезон 2017–2018 годов катки в Москве посетили уже более 2 млн человек — на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

6 марта заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что обустройство ледяной пещеры в парке «Зарядье» площадью около 1 тыс. кв. м находится на завершающей стадии. В пещере постоянно будет поддерживаться температура минус 5 градусов.