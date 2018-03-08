Собчак попала в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым

Российская телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в Крым в апреле 2014 года.

Создатели ресурса назвали это «сознательным нарушением государственных границ Украины», передает «РИА Новости».

Также в сообщении говорится, что Собчак в то время оправдывала возвращение Крыма в состав России.

6 марта Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через украинскую территорию.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Крыма, воспользовавшись конституционным правом на волеизъявление народа, приняли решение о проведении референдума. В результате более 95% жителей полуострова высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Киев до сих пор считает полуостров своей территорией.

Сайт «Миротворец», публикует личные данные политиков, ополченцев Донбасса, журналистов и деятелей культуры, которые не поддерживают украинское правительство, пришедшее к власти в результате переворота в стране.