МТС нарастит долю в Ozon до 13,7%

Российская телекоммуникационная компания МТС увеличит долю в интернет-ритейлере Ozon.ru до 13,7% с 11,2%, направив 1,15 млрд рублей на выкуп допэмиссии акций.

Об этом сообщает пресс-служба МТС.

МТС также подписала опционные соглашения, согласно которым обязана в течение 12 месяцев выкупить дополнительные акции Ozon на общую сумму до 582 млн рублей, увеличив свою долю в активе до 14,7%.

«Инвестиции в Ozon укрепляют нашу экспертизу в области электронной коммерции, ускоряя наше движение в интернет-экономику через расширение цифровых услуг, доступных нашим клиентам», — цитирует пресс-служба МТС вице-президента по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексея Корню.

Ozon.ru — один из крупнейших российских интернет-ритейлеров, чей ассортимент превышает 4,7 млн наименований товаров.