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«Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Фото: REUTERS/Eddie Keogh
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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» в гостях обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У итальянцев мячи забили Гонсало Игуаин (64-я минута) и Пауло Дибала (67). Автором единственного гола «Тоттенхэма» стал Сон Хын Мин (39), сообщает ТАСС.

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астoри, который скончался в возрасте 31 года 5 марта.

Первый матч команд состоялся 14 февраля и завершился вничью со счетом 2:2. Таким образом, в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов прошел итальянский клуб.

В январе портал iz.ru писал, что 19-летний защитник «Ювентуса» Андреа Мелани завершил спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

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