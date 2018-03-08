Кандидат в президенты Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма в 2014 году.

Авторы сайта обвинили Собчак в «манипулировании общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов». По их мнению, в 2014 году она оправдывала «оккупацию» Крыма.

Пресс-секретарь кандидата Ксения Чудинова уже заявила, что попадание в базу не станет препятствием для запланированного визита.

Полуостров вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Несмотря на это, украинские власти по-прежнему считают полуостров своей территорией.

Ранее 6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через украинскую территорию.

«Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, я поеду», — заявила кандидат.

В Крыму заявили, что этим Собчак игнорирует Конституцию РФ, в которой полуостров значится частью страны. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел в ее просьбе «политическую шизофрению».

Сенатор Алексей Пушков выразил удивление реакции министра.