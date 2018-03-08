Владимир Путин 7 марта подписал ряд законов

Во время визита в Самару президент России Владимир Путин подписал несколько законов. Самый важный из них — повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

С мая МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Реализация закона коснется 3 млн человек, в том числе 1,6 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

Кроме того, вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Военнослужащих теперь обязали проходить медицинский и психологический отборы.

Нововведение будет касаться не только службы по призыву, но и «поступления на военную службу по контракту, поступления в мобилизационный людской резерв, поступления в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования».

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.