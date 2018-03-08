В США из-за снегопадов отменили более 2,7 тыс. авиарейсов

Неблагоприятные погодные условия, в том числе мощный снегопад на восточном побережье США, привели к отмене более 2,7 тыс. авиарейсов. Согласно данным портала FlightAware, только в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 529 рейсов.

Сообщается, что мощная буря обрушилась на восточное побережье США 7 марта. Непогода затронет такие штаты, как Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Американская национальная метеорологическая служба распространила предупреждение о буре, которое будет действовать с 7 по 9 марта включительно.

Прогнозируется, что толщина снежного покрова на северо-востоке страны превысит 30 см, передает ТАСС.

Снежная буря, обрушившаяся на восточное побережье США в минувшие выходные, оставила без энергоснабжения более 1,5 млн человек. Из-за стихии больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Массачусетс.