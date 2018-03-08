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Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство‍

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Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Скотленд-Ярд расценивает случившийся в британском городе Солсбери инцидент как попытку убийства. 

Об этом было заявлено 7 марта в ходе пресс-конференции, сообщает RT

«Мы также можем подтвердить, что офицер полиции Уилтшира, который был задействован в операции полицейского реагирования, тоже находится в тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию», — цитирует «РИА Новости» сообщение британской полиции.

В Скотленд-Ярде отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме. По данным агентства Reuters, для их отравления мог быть использован VX-газ или зарин.

5 марта Скрипаля и его дочь госпитализировали с признаками отравления. Их обнаружили без сознания на скамейке в одном из торговых центров. На данный момент правоохранительные органы Великобритании рассматривают несколько версий инцидента.

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