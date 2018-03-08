Мужчина с ножом продолжает нападать на людей в Вене
В Вене неизвестный злоумышленник ранил троих людей ножом и скрылся. После этого нападения продолжились в других кварталах, сообщает BNL News.
«Пострадал как минимум еще один человек. Злоумышленник остается на свободе», — говорится в сообщении.
Таким образом, количество нападавших увеличилось до четырех человек.
Ранее 7 марта сообщалось, что первое нападение произошло недалеко от парка Пратер в центре города. Полицейские ведут поиски нападавшего.