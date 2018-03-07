Прямой эфир

Пушков прокомментировал слова Пауэр о влиянии РФ на выборы в Италии

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал околесицей заявление экс-постпреда США при ООН Саманты Пауэр о якобы влиянии России на парламентские выборы в Италии.

«Проснулась подзабытая было Саманта Пауэр: мол, «Италия присоединилась к длинному списку стран, где на выборы повлияла Россия». Да не Россия повлияла, а бездарность и слабость правящей либеральной элиты. Пусть она и ей подобные посмотрят правде в глаза, чем околесицу нести», — написал сенатор в Twitter.

На выборах в Италии, которые состоялись 5 марта, с большим отрывом победила популистская партия «Движение пяти звезд». За нее проголосовали более 32% избирателей. Правящая коалиция левоцентристских партий смогла набрать только 25,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков назвал победу правоцентристской коалиции в Италии внутренним делом страны
Ренци подаст в отставку с поста главы Демократической партии Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017