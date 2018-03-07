Пушков прокомментировал слова Пауэр о влиянии РФ на выборы в Италии

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал околесицей заявление экс-постпреда США при ООН Саманты Пауэр о якобы влиянии России на парламентские выборы в Италии.

«Проснулась подзабытая было Саманта Пауэр: мол, «Италия присоединилась к длинному списку стран, где на выборы повлияла Россия». Да не Россия повлияла, а бездарность и слабость правящей либеральной элиты. Пусть она и ей подобные посмотрят правде в глаза, чем околесицу нести», — написал сенатор в Twitter.

Проснулась подзабытая было Саманта Пауэр: мол, "Италия присоединилась к длинному списку стран, где на выборы повлияла Россия". Да не Россия повлияла, а бездарность и слабость правящей либеральной элиты. Пусть она и ей подобные посмотрят правде в глаза, чем околесицу нести. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 7, 2018

На выборах в Италии, которые состоялись 5 марта, с большим отрывом победила популистская партия «Движение пяти звезд». За нее проголосовали более 32% избирателей. Правящая коалиция левоцентристских партий смогла набрать только 25,1%.