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Задержан устроивший стрельбу в гриль-ресторане в США мужчина

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Фото: REUTERS/WSVN.com
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Полиция американского города Хертсборо задержала мужчину, застрелившего владельца гриль-ресторана City Grill Cafe и ранившего еще трех человек. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на окружного шерифа Рассела Хита Тэйлора.

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места преступления и заперся у себя в доме. Однако после переговоров с полицией по телефону мужчина сдался.

По словам шерифа, нападавший знал 69-летнего владельца ресторана и пришел в заведение с ружьем утром.

В это время хозяин и еще около 10 человек находились в ресторане. Выкрикивая имя владельца, мужчина начал стрелять. В результате один человек убит, один в критическом состоянии, еще двое получили не опасные ранения.

Имя злоумышленника в полиции не уточнили, отметив только, что мужчина может страдать психическим заболеванием.

«Думаю, никто в этом городе, кто знает напавшего, и подумать не мог, что такое может произойти», –– сказал шериф.

Ранее 7 марта сообщалось, что мужчина выстрелил в свою сожительницу на почве ревности в Люберцах, после чего покончил с собой. 

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