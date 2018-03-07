Египет одобрил строительство российской промзоны на Суэцком канале

Власти Египта одобрили создание совместной с РФ промышленно-индустриальной зоны в регионе Суэцкого канала. Об этом сообщило издание Al Ahram.

Россия и Египет подписали протокол о создании российской промзоны в январе 2016 года. Сейчас данный документ утвердил кабмин Египта, в дальнейшем согласовать протокол должен будет Госсовет (Высший административный суд).

Строительство производственных помещений стартует в июне 2018 года. Работа промзоны начнется в декабре.

Общий объем инвестиций в инфраструктуру оценивается в $7 млрд.

«Первоначальный объем инвестиций в инфраструктуру составит $190 млн, в перспективе он достигнет $7 млрд. Кроме того, в рамках реализации проекта будут созданы 35 тыс. новых рабочих мест», –– приводит ТАСС слова египетского премьер-министра Шерифа Исмаила.

Согласно проекту, будет создана особая зона с облегченным налоговым режимом для российских предприятий в Египте, на территории которой будут функционировать предприятия энергетики, стройматериалов, нефтехимии и автомобилестроения.

На ее территории будут функционировать предприятия автомобилестроения, нефтехимии, энергетики, медицины и строительных материалов. В будущем в зоне планируют построить порт.

