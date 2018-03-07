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Дорожная ситуация в Москве улучшится в течение часа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ситуация на дорогах в Москве стабилизировалась, в течение часа движение транспорта станет свободным. Об этом сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, по состоянию на 17:00 7 марта уровень загруженности столичных дорог достиг 9 баллов из 10 возможных. Основные затруднения в движении наблюдались на МКАД и в пределах Третьего транспортного кольца.

Рост числа машин в ЦОДД связали с коротким рабочим днем в преддверии 8 Марта и работой коммунальных служб из-за продолжающегося снегопада. Автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Сложная ситуация на дорогах Москвы наблюдается уже второй день. Так, 6 марта в 19:00 уровень загруженности оценивался в 8 баллов из 10. Самая длинная пробка протянулась на внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Хорошевского шоссе, ее длина составила 32,8 км.

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