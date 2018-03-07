На востоке Москвы два человека пострадали при ремонте силового кабеля

Два человека пострадали при ремонте силового кабеля на востоке Москвы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел при проведении ремонтных работ в коллекторе на проезде Энтузиастов, д. 19. Силовой кабель находился под напряжением 10 тыс. вольт.

В результате хлопка пострадали два человека, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия уточняются.