ВМС США испытали новую систему обнаружения противоракетной атаки

Испытания новой электронной системы обнаружения и противодействия ракетной атаке провели военно-морские силы США. Об этом сообщило в среду, 7 марта, издание The Driver.

Устройство установили на стандартном эсминце типа Arleigh Burke, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что это устройство «Блок II» из системы электронного оборудования, которое модернизировали.

2 марта стало известно, что США намерены испытать свое гиперзвуковое оружие уже в 2019 году. Об этом рассказал директор управления перспективных исследовательских программ Пентагона Стивен Уокер.

По словам Уокера, Пентагон сейчас разрабатывает эффективные средства защиты, так как Китай и Россия якобы активно наращивают свой потенциал в сфере гиперзвукового оружия.