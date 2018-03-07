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Прокуратура проверит сообщения о незаконной свалке за библиотекой МГУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прокуратура Москвы проверит сообщения о несанкционированной свалке и незаконном сжигании мусора за зданием Фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова. Соответствующий запрос направил президентский Совет по правам человека (СПЧ).

В течение дня туда регулярно подъезжают машины с мусором, который затем сжигается в огромных печах-буржуйках. За день печи сжигают содержимое нескольких мусоровозов. <…> Помимо такого импровизированного мусороперерабатывающего завода, на этой территории находятся строения, законность возведения которых вызывает много вопросов. Местные жители называют эту территорию «криминальным анклавом», а полиция довольно часто задерживает здесь лиц, нелегально проживающих в Москве», — сказано в сообщении на сайте СПЧ.

О неприятном запахе сообщили жители района Раменки. Отмечается, что свалка представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей.

7 марта министр экологии и природопользования Московской области сообщил о стабилизации ситуации на полигоне «Ядрово». Напомним, ранее там был введен режим ЧС из-за выбросов свалочного газа.

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