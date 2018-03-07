АСИ займется модернизацией среднего профессионального образования

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Агентству стратегических инициатив в 2018 году предстоит большая работа. В числе приоритетов — модернизация среднего профессионального образования. Финансирование получат проекты АСИ, предназначенные для школьников.

«Благодаря деятельности АСИ в 37 регионах уже открыты детские технопарки — кванториумы. Востребованным оказался и Атлас новых профессий. Кстати говоря, мы планируем, что уже в течение этого года кванториумы будут созданы в 51 регионе Российской Федерации. Как уже говорил, государственные средства в объеме 1 млрд рублей получит и ваш проект «Билет в будущее». Начнем его реализацию уже с нового учебного года», — отметил президент.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.