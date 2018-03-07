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В Швейцарии покажут «Лед»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Швейцарии 7 марта вышел в прокат российских фильм «Лед». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

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Картину покажут на языке оригинала с английскими субтитрами во многих городах страны, в том числе в Женеве, Берне, Лозанне, Лугано, Монтрё, Базеле, Люцерне и Цюрихе.

Кроме того, в марте фильм вышел в прокат в Китае. Ранее права на ленту были также приобретены в странах Балтии, бывшей Югославии и Латинской Америке.

В России «Лед» вышел в прокат 14 февраля, общие сборы уже превысили 1,2 млрд рублей.

«Лед» — романтический фильм Олега Трофима, созданный совместно кинокомпаниями Art Pictures Studio и «Водород», а также телеканалами «Россия 1», «СТС Медиа» и Национальной Медиа Группой.

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