Дом детского творчества из Пензы победил во всероссийском конкурсе «Лучшая программа организации детского отдыха», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Пензенский Дом детского творчества занял первое место на конкурсе «Лучшая программа организации детского отдыха», который устроил Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Чтобы завоевать первое место, коллектив Дома детского творчества подготовил творческую программу, которая обеспечила им первое место в номинации «Программы организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия».

В общей сложности на конкурсе было представлено 230 работ из 63 субъектов России. Церемония награждения пройдет 15 марта в Москве.