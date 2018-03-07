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Движение большегрузов запретят на дорогах Волжского

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Движение тяжеловесных грузовиков запретят по автомобильным дорогам Волжского Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации города.

С субботы, 10 марта, на автомобильных дорогах местного значения вводится ограничение на проезд грузового транспорта, имеющего нагрузку на каждую ось более пяти тонн. Для оповещения жителей и гостей города будут установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ограничение движения продлится в течение месяца и перестанет действовать 10 апреля. Постановление об ограничении принято мэрией Волжского 6 марта 2018 года. Сотрудники правоохранительных органов будут контролировать запрет проезда на дорогах.

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