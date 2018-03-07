Прямой эфир

Коммунальщики в Брянске наказаны за плохую уборку наледи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бежицком районе Брянска выявлены нарушения правил благоустройства. Управляющая организация ООО «НТУ» и ЖК «Бежица» вовремя не удалили сосульки. Замечания касались состояния крыш многоквартирных домов  21/128 по улице Литейной, 104, 106 по улице Ново-Советской, 8 по улице Дружбы, 57 и  59 по улице Азарова.

Сотрудники отдела ЖКХ Бежицкой районной администрации обследовали 184 дворовые территории многоквартирных домов на предмет своевременной уборки от снега и наледи. По каждому нарушению выдали предписания в адрес организаций, осуществляющих управление жилым фондом, передает NASHBRYANSK.RU.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Воронеже борьба коммунальщиков с сосульками закончилась потопом. На жителей многоэтажки с потолка обрушился горячий ливень. В некоторых квартирах вода смыла штукатурку и обои. Последствия потопа устраняли лопатами более трех часов. Предположительно, сотрудники ЖКХ во время работ просто задели трубу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сосулька высотой с пятиэтажку выросла в Нижнем Новгороде
В Петербурге подростка госпитализировали после падения сосульки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017