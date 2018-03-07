Коммунальщики в Брянске наказаны за плохую уборку наледи

В Бежицком районе Брянска выявлены нарушения правил благоустройства. Управляющая организация ООО «НТУ» и ЖК «Бежица» вовремя не удалили сосульки. Замечания касались состояния крыш многоквартирных домов 21/128 по улице Литейной, 104, 106 по улице Ново-Советской, 8 по улице Дружбы, 57 и 59 по улице Азарова.

Сотрудники отдела ЖКХ Бежицкой районной администрации обследовали 184 дворовые территории многоквартирных домов на предмет своевременной уборки от снега и наледи. По каждому нарушению выдали предписания в адрес организаций, осуществляющих управление жилым фондом, передает NASHBRYANSK.RU.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Воронеже борьба коммунальщиков с сосульками закончилась потопом. На жителей многоэтажки с потолка обрушился горячий ливень. В некоторых квартирах вода смыла штукатурку и обои. Последствия потопа устраняли лопатами более трех часов. Предположительно, сотрудники ЖКХ во время работ просто задели трубу.